Bolsas da Europa fecham em alta com recompras antes de dados de inflação; Saab salta

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 11, interrompendo uma sequência de perdas, enquanto investidores aguardam dados de inflação locais e dos Estados Unidos.

O FTSE 100, de Londres, fechou em alta de 0,65%, aos 8.125,19 pontos, após ter baixa de cerca de 1,28% na semana passada. O CAC 40, de Paris, ganhou 1,20%, encerrando em 7.426,88 pontos. Na semana passada, caiu 0,95%. O DAX, referência em Frankfurt, teve alta de 1,22%, a 19.450,84 pontos, na esteira de um recuo de 0,26% na semana passada. As cotações são preliminares.

Entre as ações individuais, as da Saab avançaram 3,78% em Estocolmo, após o Brasil assinar carta de intenções com a Suécia, no fim de semana, para comprar mais caças Saab Gripen.

Em Londres, os papéis do NatWest subiram 3,70%, após o governo do Reino Unido anunciar redução na fatia na instituição bancária. O NatWest recomprou cerca de 1 bilhão de libras (US$ 1,29 bilhão) de suas ações do governo britânico, na segunda recompra deste ano. Para o analista da AJ Bell, Russ Mould, a decisão é positiva para os ativos. “Embora o NatWest ainda esteja sujeito a obstáculos decorrentes da regulamentação do setor bancário, ter uma base acionista mais ampla é visto como algo positivo do ponto de vista do investimento”, observou.

Em Frankfurt, a Hannover Re subiu 3,06%, após a resseguradora elevar projeções para o ano na sequência da divulgação de resultados. Nos primeiros nove meses do ano, a empresa obteve lucro de 1,8 bilhão de euros. A projeção para o ano foi elevada para lucro líquido de cerca de 2,3 bilhões de euros. Para o JPMorgan, o aumento da projeção mostra a força subjacente da empresa em um momento em que seus pares estão vendo cortes nas expectativas devido a perdas catastróficas.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,36%, para os 11.593,30,60 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 1,56%, a 34.343,83 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,51%, aos 6.420,48 pontos. As cotações são preliminares.

