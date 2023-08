Bolsas da Europa fecham em alta, com maior expectativa de pausa nos juros pelo Fed pós CPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 13:18 Compartilhe

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 10, após os Estados Unidos reportarem aceleração inflacionária dentro do esperado pelo mercado em julho, reforçando a expectativa dos investidores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ter chegado ao fim de seu ciclo de alta de juros.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,41% a 7.618,60 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, avançou 0,91%, a 15.996,52 pontos. O CAC 40, em Paris, ganhou 1,52%, a 7.433,62 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,94%, a 28.575,05 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 teve valorização de 1,55%, a 9.499,80 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,35%, a 6.080,63 pontos. As cotações são preliminares.

Segundo a Oxford Economics, os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA indicam que o Fed vai pausar a alta de juros em setembro. A Capital Economics concorda, e acredita que “não há nada aqui que sugira que o Fed precise avançar com novos aumentos nas taxas de juros este ano”.

Já Banco Central Europeu (BCE) voltou a afirma que a perspectiva para o crescimento e a inflação na zona do euro “continua altamente incerta” em relatório divulgado nesta quinta. A escalada nos preços do gás natural na Europa alimentam as dúvidas sobre a trajetória de preços na região. “Olhando para o futuro, esperamos que as perspectivas altistas nos preços do gás continuem com menos importações de GNL para a Europa, manutenção planejada para oleodutos noruegueses e ondas de calor contínuas em várias regiões do mundo”, avalia a Rystad Energy em relatório.

Em destaque na Bolsa de Londres, os papéis da Antofagasta caíram 1,46% no fim do pregão, após passar o dia operando em alta na esteira de seus resultados trimestrais, que apresentaram lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) mais fraco do que o esperado.

Já em Frankfurt, os papéis da seguradora Allianz subiram 4,55% depois da companhia apresentar resultados acima da projeção do mercado. Também na Bolsa de Frankfurt, a empresa alemã Siemens caiu 4,71% depois da empresa reduzir sua perspectiva de pedidos para o ano no balanço trimestral.

