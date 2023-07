Bolsas da Europa fecham em alta, com Lagarde ‘dovish’ após aumento de juros do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 13:12 Compartilhe

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 27, após investidores interpretarem as declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, como “dovish” depois da alta de 25 pontos-base nas taxas de juros da zona do euro.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,21% a 7.692,76 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 1,70%, a 16.406,03 pontos. O CAC 40, em Paris, cresceu 2,05%, a 7.465,24 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, também teve ganhos, de 2,13%, a 29.597,81 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,05%, a 9.702,60 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve queda de 1,36%, a 6.188,54 pontos. As cotações são preliminares.

Segundo o Nordea, o comunicado do BCE e a coletiva de imprensa de Lagarde foram interpretados como um sinal de que o fim da alta de juros está próximo, sobretudo uma pausa no aperto na próxima reunião de política monetária, o que dá mais segurança aos investidores europeus. “Acreditamos que o movimento de hoje marcou a última alta do ciclo, embora analistas mais céticos indiquem que os riscos apontam para uma nova alta no outono no Hemisfério Norte”, afirmou o banco nórdico.

Na bolsa de Paris, as ações do Carrefour surfaram nos resultados trimestrais publicados no pós-mercado ontem e subiam 3,25%. Os papéis do banco BNP Paribas também subiram, em 2,89%, depois de lucro cair menos do que o esperado. A fim de conter perdas, as negociações de papéis da Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, foram suspensas no início da madrugada, a pedido da própria varejista, depois de mostrar crescimento na dívida, de acordo com balanço trimestral divulgado hoje.

Em Londres, as ações do banco Barclays despencaram 5,11%, na esteira da redução de sua projeção para a margem líquida de juros em 2023, de 3,20% para 3,15%. O banco ajudou a conter os ganhos do FTSE 100, que subiu menos que os pares que sofrem influência da política monetária do BCE. Reagindo aos resultados trimestrais de instituições financeiras publicados ontem e hoje, o sub-índice bancário do pan-europeu Stoxx 600 caía em 0,83%.

De acordo com a Bloomberg, membros do Conselho Consultivo Econômico do Reino Unido acreditam que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) pode apertar as taxas de juros acima do necessário e jogar o país em recessão, e por isso aconselham o BoE a pausar a alta nos juros.

Na bolsa de Madri, os papéis da Telefónica escalaram 3,57% depois da companhia de telecomunicações superar expectativas de lucro, receita e lucro operacional antes de depreciação e amortização (Oibda). A companhia elétrica Iberdrola também puxou a Bolsa de Madri para cima, depois de ampliar lucro e receita no segundo semestre e subir 0,74% na Ibex 35.

Investidores alemães digeriram nesta quinta um novo estudo do instituto GFK que apontou melhora na confiança do consumidor da Alemanha em agosto. Além disso, também se voltaram para o balanço da montadora Volkswagen, que teve queda no lucro após impostos e viu suas ações caírem 2,06% na bolsa de Frankfurt.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias