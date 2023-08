Bolsas da Europa fecham em alta, com feriado em Londres limitando liquidez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 13:05 Compartilhe

Os mercados acionários europeus fecharam em alta, em dia sem pregões no Reino Unido devido a um feriado nacional. O desempenho positivo do mercado acionários europeu vem em momento de poucos drivers e liquidez limitada, após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não trazer novos sinais negativos em seu discurso na sexta-feira em Jackson Hole, e depois do governo da China anunciar novo estímulo ao mercado acionário local.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,03%, a 15.792,61 pontos. O CAC 40, em Paris, teve alta de 1,32%, a 7.324,71 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,19%, a 28.544,56 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 cresceu 1,95%, a 9.520,90 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,52%, a 6.152,91 pontos. As cotações são preliminares.

Segundo especialistas, o estímulo anunciado pela China não muda o panorama geral, mas conteve o pessimismo do mercado nesta segunda-feira.

“As reduções do imposto e a suspensão de novas listagens proporcionaram, no passado, apenas um impulso temporário aos mercados, e não uma reviravolta fundamental”, afirmou Wei He, da Gavekal Dragonomics, numa nota aos clientes.

Os papéis da Lufthansa subiram 2,22% na bolsa de Frankfurt, os da Air France cresceram 2,59% na bolsa de Paris, e os da SAS Group tiveram alta de 1,01% em Estocolmo.

As companhias aéreas sobem mesmo após uma grande quantia de voos atrasarem no Reino Unido e impactando viagens em outros países da Europa. Nesta segunda, a China anunciou o fim da obrigatoriedade de testes de covid para turistas entrarem no país.

Também nesta segunda-feira, o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, indicou que o país pode cortar impostos sobre produção em 2024 em até 1 bilhão de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

