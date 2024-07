Bolsas da Europa fecham em alta, com dados e perspectivas para BCs em foco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 13:07 Para compartilhar:

Os mercados acionários da Europa fecharam em alta, nesta quarta-feira, 3, com recuperação após perdas da véspera. Investidores monitoraram dados na região e também nos Estados Unidos, bem como seus potenciais impactos para os principais bancos centrais e o quadro político. Entre setores, mineradoras se saíram bem em Londres, em jornada de ganhos para o cobre.

Na agenda local, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 53,2 em maio a 52,8 em junho, na mínima em três meses, segundo a S&P Global e o Hamburg Commercial Bank. O PMI composto da região caiu de 52,2 a 50,9 na mesma comparação. Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve baixa de 4,2% em maio, na comparação anual, quando se esperava queda de 4,3%. Para a Oxford Economics, os PMIs sugerem recuperação “irregular e desigual”, com indicadores antecedentes apontando para “alguns riscos de baixa” para o crescimento recente.

No Reino Unido, o PMI de serviços foi de 51,9 em maio a 52,1 em junho, mas ficou acima da preliminar e da projeção dos analistas ouvidos pela FactSet, ambas em 51,2. No país, há expectativa também por eleição legislativa nesta quinta-feira, com o Partido Trabalhista, atualmente na oposição, como favorito. Na região, há foco também no processo eleitoral para o Legislativo da França, que terá segundo turno neste domingo, com outras forças se unindo para tentar reduzir a presença da extrema-direita no próximo Parlamento.

Nos Estados Unidos, os dados desta manhã apontaram para desaceleração no crescimento e na inflação. No monitoramento do CME Group, crescia a chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortar juros até setembro, e o relaxamento monetário no país tende a ser positivo também para a tomada de risco nos mercados acionários europeus. Na própria região, o Banco Central Europeu (BCE) encerrou um fórum na cidade portuguesa de Sintra, mas não trouxe novidades em sua comunicação.

A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,61%, em 8.171,12 pontos, com BHP Group avançando 3,53% e Antofagasta, 3,22%, apoiadas pelos ganhos do cobre. Frankfurt avançou 1,19%, em 18.379,94 pontos, e Paris subiu 1,24%, a 7.632,08 pontos. Milão registrou alta de 1,09%, a 33.844,95 pontos, e Lisboa subiu 1,14%, a 6.664,88 pontos, enquanto Madri teve alta de 1,32%, a 11.056,80 pontos. As cotações são preliminares.