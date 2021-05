Bolsas da Europa fecham em alta, com dados e notícias corporativas no radar

Os mercados acionários da Europa registraram ganhos, nesta sexta-feira, 7. Investidores monitoraram dados, entre eles sinais da Alemanha, e também notícias de empresas, balanços incluídos. O avanço ocorreu mesmo em dia de relatório de empregos (payroll) que frustrou a expectativa nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,89%, em 444,93 pontos. Na comparação semanal, o índice subiu 1,72%.

A abertura foi positiva nas praças europeias, após os dados da balança comercial da China, trazendo números de exportação melhores do que o previsto, com outro indicador mostrando também força do setor de serviços da potência asiática. Na própria Europa, a produção industrial e as exportações da Alemanha surpreenderam positivamente.

O payroll abaixo do esperado nos EUA fez as bolsas europeias perderam fôlego, mas não impediu o quadro positivo.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,76%, em 7.129,71 pontos, com ganho de 2,29% na semana. Lloyds subiu 0,76% hoje e Barclays, 2,51%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,34%, a 15.399,65 pontos, registrando alta de 1,74% na comparação semanal. Adidas teve ganho de 8,42%, após atualizar previsões para seus negócios.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 0,45%, para 6.385,51 pontos, com alta de 1,85% na semana. Credit Agricole, porém, recuou 1,67%, após balanço. Air France-KLM subiu 4,14%.

Em Milão, o índice FTSE MIB terminou em alta de 0,48%, em 24.612,04 pontos. Na semana, avançou 1,95%. Telecom Italia foi o papel mais negociado, em baixa de 0,64%, mas Intesa Sanpaolo e UniCredit avançaram 0,13% e 0,67%, respectivamente.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 subiu 0,86%, para 9.059,20 pontos, com ganho semanal de 2,77%. Banco de Sabadell subiu 1,80% e CaixaBan, 0,94%, enquanto Santander recuou 0,08%.

Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou em alta de 1,13%, em 5.149,22 pontos, ganhando 1,95% na semana.

