Bolsas da Europa fecham em alta, com dados e anúncio do BCE

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas pela divulgação de dados positivos ligados ao mercado de trabalho e à atividade econômica na zona do euro. Um anúncio do Banco Central Europeu (BCE) sobre pagamentos de dividendos também fortaleceu as ações de bancos da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou com ganho de 0,62%, em 455,63 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu de 63,1 em maio a 63,4 em junho, em nível recorde pelo quarto mês consecutivo e acima da previsão de 63,1 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Ainda na região, a taxa de desemprego em maio recuou a 7,9%, ante expectativa de 8,0% dos economistas. Sobre a indústria da região, a Pantheon avalia em relatório que o setor manteve o fôlego no segundo trimestre, mas não deve subir mais, complementando ainda que vê sinais positivos no crescimento da confiança de do emprego na zona do euro.

Além disso, o presidente do Conselho de Supervisão Bancária do BCE, Andrea Enria, anunciou que a instituição pretende permitir a retomada de pagamentos de dividendos a acionistas por parte dos bancos da zona do euro, segundo publicação da Reuters.

A liberação deve ocorrer a partir de outubro, a menos que ocorra um novo choque econômico. Após a notícia, Santander avançou 2,17% em Madri,o BNP Paribas, 1,15% em Paris. Em Milão, Intesa Sanpaolo ganhou 1,12% e UniCredit, 2,51%.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,25%, em 7.125,16 pontos. Entre as ações locais, HSBC Holdings subiu 1,45%. Em jornada positiva para o petróleo, BP ganhou 3,02%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,47%, a 15.603,81 pontos.

Já o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, avançou 0,71%, a 6.553,82 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou com ganho de 0,73%, em 25.286,06 pontos.

Em Madri, o IBEX 35 subiu 1,26%, para 8.932,30 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 terminou em alta de 1,44%, em 5.107,65 pontos, na máxima do dia.

