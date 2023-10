Bolsas da Europa fecham em alta, com dado forte na Alemanha e recuperação após payroll nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 13:49 Compartilhe

As bolsas da Europa estenderam os ganhos da quinta-feira, 5, e fecharam em alta nesta sexta-feira, 6, com o agregado dos últimos cinco dias ainda no vermelho, depois de terem se recuperado da pressão inicial causada pela relatório de emprego (payroll) mais forte que o esperado nos Estados Unidos. Um dado de indústria sólido na Alemanha também ajudou a manter o sentimento de risco aquecido na região.

Nesta sexta-feira, o FTSE 100 subiu 0,58% em Londres, a 7.494,58 pontos. O DAX avançou 1,06%, a 15.229,77 pontos, em Frankfurt. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 0,88%, a 7.060,15 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,16%, a 27.810,61 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve alta de 0,73%, a 9.225,00 pontos. E o PSI 20 avançou 0,43%, a 5.888,35 pontos, em Lisboa.

Pela manhã, o relatório de empregos dos Estados Unidos, conhecido como payroll, veio bem mais forte do que o esperado e sustentou a possibilidade de nova alta na taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Segundo o Commerzbank, os números do relatório colocam em dúvida a tendência de baixa antes vista no crescimento do emprego, enquanto não há sinais de recessão. Porém, o banco afirma que tirar conclusões com base apenas nesse indicador é precipitado, e investidores agora devem aguardar o dado de inflação ao consumidor (CPI) americana, na próxima semana.

Nesta sexta também, na Alemanha, as encomendas à indústria deram um salto mensal de 3,9% em agosto, bem maior do se esperava. Para o Commerzbank, no entanto, seria prematuro concluir que uma recuperação da maior economia europeia já está em andamento, mas levanta a possibilidade da maior economia da zona do euro estar melhor do que se esperava.

No Reino Unido, os papéis da seguradora de vida Aviva subiram 5,10%, com o maior ganho do dia, diante de rumores de que grandes empresas, como a Allianz, estão interessadas em uma aquisição.

Segundo o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould, a empresa hoje é fraca, mas oferece o potencial para geração de valor a longo prazo, especialmente porque fez progressos com o seu plano de recuperação.

As ações da Shell subiram 2,09% nesta sexta-feira, em Amsterdam. A petroleira anunciou que espera que os lucros do terceiro trimestre sejam impulsionados pelo comércio mais forte de gás e produtos químicos.

Outras petroleiras, como BP (1,45%) na bolsa de Londres, e TotalEnergies (1,09%), na bolsa de Paris, também subiram nesta sexta, enquanto o petróleo se recupera após tombos grandes nos últimos dois dias, diante da preocupação de maior oferta da commodity, que derrubaria o preço.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias