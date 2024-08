Bolsas da Europa fecham em alta com 5º ganho seguido em Paris e Frankfurt antes de Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 13:16 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 19, em dia de agenda esvaziada. Os índices referenciais de Paris e Frankfurt prolongaram os ganhos para a quinta sessão seguida, enquanto o Ibex 35, de Madri, retomou o patamar de 11 mil pontos. Na semana, os investidores vão monitorar a divulgação das atas de Banco Central Europeu (BCE) e Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), além do Simpósio de Jackson Hole.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,55%, aos 8.356,94 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,70%, encerrando em 7.502,01 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou com valorização de 0,58%, a 18.428,43 pontos. As cotações são preliminares.

Os operadores esperam que o presidente do Fed, Jerome Powell, dê o tom para um corte na taxa de juros nos Estados Unidos em setembro em seu discurso no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira. Powell, provavelmente, enfatizará que a inflação está se movendo na direção certa, de acordo com o economista-chefe internacional do ING, James Knightley.

Em Londres, as ações da Barratt Development saltaram 3,25% e responderam pela maior alta porcentual do FTSE 100. O preço médio de uma casa recém comercializada no Reino Unido caiu mais de 5.000 libras esterlinas (R$ 35.126,95) em agosto, no comparativo mensal, já que as férias de verão tradicionalmente trazem uma queda nos preços, informou a plataforma imobiliária Rightmove.

As ações de empresas ligadas a commodities tiveram ganhos expressivos, diante do avanço das commodities metálicas. Em Londres, a Glencore ganhou 2,81%, a Fresnillo, 2,54% e a Anglo American, 2,26%.

A Bavarian Nordic fechou em queda de 4,59% em Copenhague, em correção parcial do salto das duas sessões anteriores, já que empresa de biotecnologia dinamarquesa tem a única vacina para mpox aprovada nos EUA e na Europa.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,68%, encerrando em 33.266,32 pontos. O PSI 20, de Lisboa, teve alta de 1,02% e fechou a 6.723,81 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, avançou 1,43%, para os 11.106,20 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires