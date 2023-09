Bolsas da Europa fecham em alta após dados na China e aposta em possível pausa no aperto do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 13:21 Compartilhe

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 11, após sinais de estabilização da economia chinesa. Também no radar, projeções da União Europeia (UE) fortaleceram especulações de uma possível pausa no ciclo de alta de juros do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,25%, aos 7496,87 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,39%, aos 15800,99 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,52%, aos 7278,27 pontos; em Milão o FTSE MIB avançou 1,03%, aos28525,10 pontos; em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,42%, aos 6155,99 pontos e, em Madri, o Ibex 35 teve elevação de 0,73%, os 9.435,20 pontos. As cotações são preliminares.

As ações de mineradoras se destacaram em Londres, na esteira de novos estímulos expansionistas e leituras de inflação ao consumidor e empréstimos bancários na China, que sugeriram estabilização da economia. Rio Tinto subiu 3,67%, Anglo American avançou 2,52%, Antofagasta ganhou 3,17% e Glencore, 2,46%.

Os mercados europeus também se ajustam para a decisão monetária do BCE na quinta-feira. A consultoria Conversa descreveu como pano de fundo um cenário de dados econômicos fracos e expectativas crescentes que o banco central pode ter terminado de subir os juros.

Publicadas nesta segunda-feira, as projeções econômicas pela Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia (UE) vieram aparentemente em linha essa perspectiva, ao preverem desaceleração em 2023 e 2024.

O economista-chefe de Europa da T. Rowe Price, Tomasz Wieladek, disse que um aperto monetário adicional nesta reunião seria contraproducente. “Eu espero uma pausa do BCE nesta reunião”, ressaltou.

Além disso, o comissário para a Economia da UE, Paolo Gentiloni, disse que ainda não via um quadro de “estagflação” na região, ao repercutir a pesquisa – o que também pode estar suscitando otimismo.

Entre outros setores em destaque nas bolsas, os bancos ganham força, sobretudo na Itália, onde foi noticiado pelo Corriere della Sera que o governo está considerando fazer alterações na nova taxação sobre lucros bancários proposta mês passado. O Intesa Sanpaolo ganhou 2,55% e o UniCredit, 1,93%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

