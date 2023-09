Bolsas da Europa fecham em alta após CPI britânico levantar possibilidade de pausa do BoE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 13:34 Compartilhe

As bolsas da Europa subiram nesta quarta-feira, 20, após a inesperada desaceleração da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ampliar a possibilidade de uma pausa no ciclo de aumento de juros na decisão do Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira, 21.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,93%, aos 7.731,65 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,75%, aos 15.781,59 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,67%, aos 7.330,79 pontos; em Milão o FTSE MIB subiu 1,64%, aos 29.229,30 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve ganhos de 1,35% aos 9.654,70 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 cresceu 0,55% aos 6.188,27 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta quarta, o ONS, órgão de estatísticas britânico, informou que o CPI do Reino Unido desacelerou a 6,7% em agosto, ante 6,8% em julho.

Segundo o Bank of America, o BoE deve elevar as taxas em 25 pontos-base pela última vez na quinta-feira, e o CPI deu maior convicção de que esse será o último aumento, “porque houve desaceleração no crescimento dos salários”, embora a autoridade deva manter as taxas em 5,5% até, pelo menos, 2025.

Agora, investidores também vão ficar de olho na decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será divulgada no período da tarde e virá acompanhada de projeções atualizadas. A expectativa majoritária é de pausa na alta de juros.

No Reino Unido, o índice bancário do FTSE acumulou alta de 1,25%, com o Lloyds – principal componente do subíndice – em alta de 3,87%, e Natwest crescendo expressivos 4,01%.

