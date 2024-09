Bolsas da Europa fecham em alta após BCE cortar juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 13:33 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quinta-feira, 12, com ganhos, suportadas primordialmente pelos setores de tecnologia, financeiro e commodities. Não obstante, os ativos chegaram a perder algum fôlego depois da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e da entrevista coletiva da presidente da autarquia, Christine Lagarde.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,57%, aos 8.240,97 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,52%, encerrando em 7.435,07 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1,03%, a 18.518,39 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados acionários europeus apresentaram dinâmica positiva desde os primeiros negócios, à espera da decisão do BCE e enquanto setores relevantes se aproveitavam de noticiário micro favorável.

Os papéis de tecnologia apareceram em destaque após o salto de 8% da Nvidia na véspera, após o CEO da empresa apresentar tom otimista em relação à demanda por chips de inteligência artificial. O subíndice de techs do Stoxx 600 avançou 2,04%, a 787,01 pontos.

Já exportadoras de commodities como Shell e Rio Tinto subiram 1,08% e 1,94%, respectivamente, conforme petróleo e minério de ferro se recuperavam na sessão.

E, entre os bancos, HSBC subiu 1%, Barclays teve ganhos de 1,6% e, na Alemanha, Deutsche Bank avançou 1,75%, apoiados por afrouxamento de regras de capital no Reino Unido.

Investidores não deram peso, inclusive, à fala da presidente do Conselho de Supervisão Bancária do BCE, Claudia Buch, que defendeu que sugestões para flexibilizar a regulamentação e a supervisão bancária para promover o crescimento são “equivocadas e podem ter efeitos negativos”.

Ainda no setor, Commerzbank subiu mais 2,15% conforme fusão com o italiano UniCredit segue no radar.

Já o Ibex 35, de Madri, subiu 1,08%, para os 11.400,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,84%, a 33.453,78 pontos. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,18%, aos 6.792,47 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires