Bolsas da Europa fecham em alta apoiadas por Nova York

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 9, com ajuda das bolsas americanas e do fortalecimento do dólar, mas limitadas pelas incertezas em relação ao cenário de estímulos na China.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,65%, aos 8.243,74 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,52%, encerrando em 7.560,09 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1%, a 19.257,72 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias voltaram ao campo positivo nesta quarta-feira com a ajuda dos pares americanos, que voltam a subir antes da divulgação do indicador de inflação CPI na quinta-feira.

Investidores também se atentaram a falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE). O presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, disse que mais cortes nas taxas de juros são necessários. E os presidentes do BC da França, François Villeroy de Galhau, e do BC de Chipre, Christodoulos Patsalides, enxergam espaço para novo corte na próxima semana enquanto o presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, sinalizou se opor. O presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras projetou uma maior flexibilização para 2025. E o presidente do BC da Irlanda, Gabriel Makhlouf disse que a zona do euro deve atingir a meta de inflação de 2% no quarto trimestre de 2025.

No noticiário corporativo, Rio Tinto subiu 0,10% após comprar a Arcadium Lithium. A Kering teve ganhos de 1,54% após anunciar Stefano Cantino como seu novo CEO. E a alemã SAP subiu 1,39% após o Bank of America afirmar que espera que o balanço da empresa mantenha dinâmica positiva. Já a Bayer caiu 6,79% após relatos de que o principal tribunal de Washington aceitou rever um caso da Monsanto.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,06%, para os 11.741,80 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,59%, a 33.933,03 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,55%, aos 6.705,57 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires