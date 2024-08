Bolsas da Europa exibem ganhos moderados, com mineradoras em destaque após balanço da BHP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 7:08 Para compartilhar:

As bolsas da Europa operam em alta nesta terça-feira, 27, turbinadas pela escalada das ações de mineradoras, em meio ao avanço de commodities metálicas e após balanço bem-recebido da BHP. A expectativa por dados de inflação e o aguardado balanço da Nvidia, no entanto, impedem variações mais firmes na renda variável.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,24%, a 519,27 pontos. O subíndice de recursos básicos marcava valorização de 1,26%, a 539,71 pontos.

O movimento apoia principalmente a Bolsa de Londres, que reabre após ter ficado fechada na véspera por conta de feriado no Reino Unido. Em destaque, a BHP avançava 1,25%, após a gigante da mineração ter informado aumento na receita no ano fiscal encerrado em junho, embora o lucro tenha encolhido. O CEO Mike Henry informou que a empresa não pretende comprar ativos de carvão metalúrgico da Anglo American na Austrália.

Na esteira, Anglo American avançava 2,44%, enquanto as petroleiras Shell (+0,90%) e BP (+1,36%) também estavam no azul.

Os ganhos na capital britânica, contudo, eram liderados pela companhia de distribuição e terceirização Bunzl (+8,37%), cujo papel alcançava recorde histórico. A corporação lançou um programa de recompra de ações de 250 milhões de libras após ter computado lucro no primeiro semestre.

Na Alemanha, O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,1% no segundo trimestre ante anterior, segundo dados finais divulgados nesta terça. Já o GFK projetou baixa da confiança do consumidor a -22 em setembro. No entendimento do ING, a maior economia europeia ainda não começou a recuperação, mas o avanço dos salários fornece motivos para otimismo quanto ao segundo semestre.

No horário citado acima, a Bolsa de Frankfurt subia 0,26%, acompanhada de Paris (+0,24%), Milão (+0,41%) e Lisboa (+0,44%). No câmbio, o euro se apreciava a US$ 1,1171 e a libra avançava a US$ 1,3240.