Bolsas da Europa estendem ganhos, com otimismo sobre juros dos EUA e impulsionadas por telecom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 6:44

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/07/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, estendendo ganhos dos dois pregões anteriores, ainda animadas com a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA e também impulsionadas por ações de telecomunicações.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,18%, a 520,44 pontos, liderado por ganhos de 0,70% do subíndice de telecomunicações. No setor, a sueca Ericsson se destacava, com salto de 3,6% em Estocolmo, após superar expectativas de receita.

O apetite por risco na Europa persiste após dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, divulgados ontem, virem abaixo do esperado, melhorando as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece a reduzir juros neste semestre, possivelmente a partir de setembro.

Hoje, os EUA divulgam números da inflação ao produtor (PPI) e pesquisa sobre confiança do consumidor, que também traz expectativas de inflação.

Também no radar dos europeus, está a temporada de balanços dos EUA. Grandes bancos americanos, incluindo JPMorgan, publicam resultados trimestrais nesta manhã.

Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,18%, a de Paris avançava 0,55% e a de Frankfurt ganhava 0,20%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,29% e 0,36%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,09%.

