Bolsas da Europa ensaiam recuperação, mas incertezas sobre China limitam ganhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 7:16

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/10/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta quarta-feira, ensaiando recuperação de perdas de ontem, mas o sentimento é de cautela em meio a dúvidas sobre estímulos econômicos na China e a forte volatilidade dos mercados locais.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,26%, a 518,00 pontos. Apenas o subíndice do setor imobiliário, que é considerado uma aposta mais segura em momentos de incerteza, tinha alta de 1%.

No pregão anterior, os mercados acionários da Europa caíram, pressionados por ações expostas à China, após decepção com a ausência de novas medidas de estímulo em Pequim. Hoje, a bolsa de Xangai amargou um tombo de 6,6%, interrompendo um rali deflagrado por um pacote de resgate anunciado pelo governo chinês no mês passado.

A perspectiva de juros dos EUA também segue no radar. À tarde, o Federal Reserve (Fed) divulga ata de sua última reunião de política monetária, quando cortou os juros básicos americanos em 50 pontos-base. Já amanhã (10), será publicada atualização de dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

Às 7h14 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,43%, a de Paris avançava 0,16% e a de Frankfurt ganhava 0,15%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,07% e 0,21%, respectivamente. Na contramão, a de Madri caía 0,14%.

