Bolsas da Europa ensaiam recuperação, de olho em geopolítica e à espera de payroll dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 6:53 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/10/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando uma recuperação de perdas de ontem com a escalada das tensões no Oriente Médio, enquanto investidores continuam monitorando o quadro geopolítico e aguardam novo relatório de emprego dos EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta alta de 0,20%, a 517,24 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero subia quase 1%, à medida que os preços do petróleo seguem avançando em meio a temores de que Israel ataque instalações petrolíferas iranianas, em retaliação à ofensiva com mísseis de Teerã de terça-feira (01).

No meio da manhã, a atenção na Europa vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que é fundamental para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) defina em que ritmo poderá continuar reduzindo juros até o fim do ano. Depois de cortar suas taxas em 50 pontos-base, na reunião de setembro, o Fed vem sinalizando que futuros cortes deverão ser menores, de 25 pontos-base.

No Reino Unido, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Huw Pill, defendeu hoje que o BC britânico seja cauteloso na redução de juros, ajudando a impulsionar a libra. Em discurso, Pill disse ser importante “evitar o risco de cortar juros de forma demasiada ou muito rápida”.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,15% e a de Paris avançava 0,40%, enquanto a de Londres caía 0,35%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,66%, 0,29% e 0,48%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com