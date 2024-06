Bolsas da Europa ensaiam recuperação, com ganhos liderados por ações de montadoras e bancos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 6:37 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/06/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, ensaiando recuperação de perdas no pregão anterior, em meio ao bom desempenho de ações de montadoras e bancos.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,47%, a 517,55 pontos. Liderando os ganhos, o subíndice do setor automotivo subia 1,5%, após noticia de que a União Europeia e a China irão iniciar negociações sobre os planos do bloco de impor tarifas a veículos elétricos importados do país asiático. Não muito atrás, o subíndice do setor bancário exibia alta de 1,2%.

Em dia de apetite por risco, uma inesperada queda do índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha em junho ficou em segundo plano.

Entre ações individuais, a do Casino avançava 1,6% em Paris, após o grupo varejista francês anunciar a venda de sua subsidiária Codim 2, na ilha francesa da Córsega.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,48%, a de Paris avançava 0,59% e a de Frankfurt ganhava 0,49%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,13%, 0,49% e 0,21%, respectivamente.

