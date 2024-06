Bolsas da Europa ensaiam recuperação, com atenção voltada para CPI dos EUA e Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 6:44 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/06/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ensaiando recuperação de recentes perdas geradas por incertezas políticas, à medida que o foco do investidor se volta para novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA e anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 519,33 pontos.

Nos dois primeiros pregões da semana, os mercados acionários da Europa acumularam perdas, diante da turbulência política causada pela decisão do presidente da França, Emmanuel Macron, de convocar eleições legislativas antecipadas, em reação à derrota de seu partido para a extrema direita nas eleições parlamentares da União Europeia.

Hoje, uma atualização mensal do CPI dos EUA, pela manhã, e a decisão de juros do Fed, no meio da tarde, vão dominar as atenções. Como é amplamente esperado que o BC americano mantenha seus juros pela sétima vez consecutiva, a expectativa maior é pelo chamado gráfico de pontos, que trará projeções para a trajetória das taxas.

De volta à Europa, dados de mais cedo confirmaram que a taxa anual do CPI alemão acelerou para 2,4% em maio, em meio a dúvidas sobre novos cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) nos próximos meses, e que a produção industrial do Reino Unido sofreu queda maior do que se previa em abril.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,61%, a de Paris avançava 0,23% e a de Frankfurt ganhava 0,39%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,58%, 0,08% e 0,42%, respectivamente.

