Bolsas da Europa ensaiam recuperação, à espera do PCE dos EUA, mas risco político pesa em Paris

Estadão Conteúdo 28/06/2024 - 6:35

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/06/2024 – As bolsas europeias ensaiam recuperação de perdas de ontem na manhã desta sexta-feira, à espera de dados de inflação dos EUA, mas a de Paris opera em baixa desde a abertura, sob o peso do risco político das eleições legislativas francesas do fim de semana.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,22%, a 513,74 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero e de gás avançava 1%, em meio à força das cotações do petróleo, enquanto o de bancos subia 0,60%.

Investidores na Europa e em outras parte do mundo aguardam, nas próximas horas, pesquisa mensal sobre a inflação PCE dos EUA – métrica preferida de preços do Federal Reserve (Fed) -, que pode ter influência crucial para a trajetória dos juros básicos americanos na segunda metade do ano.

Da agenda europeia de hoje, destaque para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido do primeiro trimestre, que foi revisado para cima e mostrou avanço de 0,7% ante os três meses anteriores, na leitura final.

Às 6h31 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,54% e a de Frankfurt avançava 0,63%, enquanto as de Milão e Madri exibiam altas de 0,49% e 0,41%, respectivamente, e a de Lisboa oscilava perto da estabilidade.

A de Paris, por outro lado, caía 0,33% em meio a temores de que a extrema direita vença as eleições parlamentares da França, como sugerem as pesquisas. O primeiro turno da disputa eleitoral francesa está marcado para domingo (30).

