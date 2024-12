Bolsas da Europa corrigem ímpeto recente e caem, em ‘modo espera’ por CPI nos EUA e BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 6:47 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 10/12/2024 – As bolsas da Europa operam em baixa nesta manhã, à medida que o entusiasmo com sinais de apoio econômico na China perde fôlego e abre espaço para o “modo espera” pela divulgação da leitura de novembro da inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos amanhã e pela decisão do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Por volta das 06h45 (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 0,22%, a 520,09 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caía 0,07%, horas depois da divulgação da leitura final do CPI alemão, que confirmou aceleração a 2,2% na taxa anual de novembro. O indicador inspirou reação limitada nos mercados, que ainda esperam um corte de 25 pontos-base nos juros do BCE esta semana.

Segundo a corretora IG, a expectativa é de que a autoridade monetária adote uma linguagem mais “dovish”, ou seja, enviesada ao relaxamento das condições. “O atual objetivo de ‘manter as taxas suficientemente restritivas durante o tempo que for necessário’ poderá ser substituído pela intenção de ‘remover gradualmente as restrições’, abrindo caminho para mais cortes no próximo ano”, avalia.

Investidores também aguardam novos sinais para o Federal Reserve (Fed), que decide juros na semana que vem. Na agenda, dado de custo de mão de obra nos EUA pode fornecer mais pistas nesse sentido hoje, na véspera da leitura de novembro do CPI.

Neste ambiente, o índice FTSE 100, de Londres, recuava 0,53%. O papel da Ashtead despencava 10,62%, após a empresa de aluguel de equipamentos de construção propor transferência da listagem primária da capital britânica para Nova York.

Em Frankfurt, Allianz cedia 0,47%, após a seguradora projetar crescimento na faixa entre 7% e 9% do lucro por ação (EPS) no período de 2024 a 2027. Já TeamViewer despencava 10,37%, depois que a desenvolvedora de software anunciou acordo que prevê a compra da 1E por US$ 720 milhões.

Entre as demais praças, a Bolsa de Milão recuava 0,31%, a de Lisboa perdia 0,44% e a de Paris cedia 0,63%. Segue, aliás, a expectativa pela indicação do novo primeiro-ministro da França, após o colapso do governo de Michel Barnier na semana passada. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0532 e a libra cedia a US$ 1,2748.

Contato: andre.marinho@estadao.com