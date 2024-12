Bolsas da Europa continental avançam, com perspectivas para BCE se sobrepondo à crise na França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 13:55 Para compartilhar:

As bolsas na Europa continental fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 4, com as perspectivas para cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) se sobrepondo à incerteza política francesa, que pode terminar com o mandato do primeiro-ministro Michel Barnier. Neste cenário, o DAX voltou a renovar recorde histórico de fechamento em Frankfurt. Fora da zona do euro, o FTSE 100, índice de referência britânico, terminou o dia em queda.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,38%, a 517,51 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,28%, a 8.335,81 pontos.

Na França, a Assembleia Nacional votará nesta quarta uma moção de confiança que deve abreviar o mandato de Barnier. Por sua vez, o “provável colapso iminente do governo francês não está tendo muito impacto nos mercados de títulos de outras partes da zona euro. E pensamos que os riscos de contágio permanecerão limitados, enquanto a própria união monetária não for posta em causa”, avalia a Capital Economics.

Com a queda do governo bastante precificada pelos mercados, em Paris, o CAC 40 subiu 0,66%, a 7.303,28 pontos. O Swissquote Bank nota que o índice francês está a caminho de ter sua maior diferença de performance ante o DAX, em Frankfurt, em três décadas. Nesta quarta, a referência alemã subiu 1,00%, a 20.216,35 pontos.

Apesar do ambiente político, há otimismo de que o BCE pretende continuar a trajetória descendente dos juros. Nesta quarta, o dirigente Olli Rehn disse ver motivo para seguir com o relaxamento monetário nos próximos meses. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que dados sugerem que o crescimento na zona do euro será mais fraco no curto prazo.

As leituras finais de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do bloco e da Alemanha confirmaram contração da atividade em novembro. O PMI composto do Reino Unido também caiu, mas veio melhor que a prévia.

Entre os destaques, em Milão, Davide Campari-Milano ganhou 4,32%, após a fabricante de bebidas alcoólicas indicar Simon Hunt como CEO, enquanto o FTSE MIB avançou 0,75%, a 34.083,91 pontos. Em Madri, as ações da aérea AIG subiram 4,14%, respaldadas por uma recomendação de compra do JP Morgan, que antevê uma valorização dos papéis, e o Ibex35 subiu 0,60%, a 11.945,10 pontos. Por outro lado, em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,47%, a 6.375,72 pontos.

Segundo o Financial Times, a União Europeia planeja endurecer as regras sobre plataformas de comércio eletrônico como Temu e Shein, visando reduzir a entrada de produtos que escapam de taxas e inspeções aduaneiras.