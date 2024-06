Bolsas da Europa caem, pressionadas por ações de bancos e tecnologia, após PMIs fracos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 6:56 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/06/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, pressionadas por ações de bancos e de tecnologia, após dados preliminares de atividade econômica (PMIs) da região mostrarem inesperada fraqueza neste mês.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,64%, a 515,59 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha queda de 1,6% e o de tecnologia recuava 0,90%.

Os mercados acionários da Europa aprofundaram perdas após a última rodada de PMIs, que decepcionou de forma quase generalizada. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,8 na leitura preliminar de junho, contrariando expectativa de alta, com fraco desempenho tanto da indústria quanto dos serviços. Apenas na Alemanha, os PMIs também recuaram inesperadamente. Já no Reino Unido, o PMI composto foi arrastado para baixo pelo segmento de serviços, mas a indústria avançou.

Diante da fragilidade dos PMIs, que vem em um momento de incertezas sobre a trajetória dos juros na zona do euro e no Reino Unido, um resultado de vendas melhor do que se previa do varejo britânico, em maio, ficou em segundo plano.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,94%, a de Paris recuava 0,56% e a de Frankfurt cedia 0,54%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,10%, 1,26% e 0,92%, respectivamente.

No noticiário corporativo, a ação da Carlsberg tombava quase 8% em Copenhague, após a cervejaria dinamarquesa fazer uma fracassada tentativa de comprar a Britvic, fabricante britânica de refrigerantes cuja ação saltava 11,5% em Londres.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires