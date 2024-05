Bolsas da Europa caem pelo 2º pregão seguido, com inflação alemã e juros no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 6:47 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/05/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, ampliando perdas de ontem, enquanto investidores aguardam dados de inflação da Alemanha e seguem atentos a sinais sobre a trajetória futura dos juros.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,60%, a 515,96 pontos.

Nas próximas horas, a Alemanha divulga prévia da inflação ao consumidor (CPI) de maio, em um momento em que o Banco Central Europeu (BCE) acompanha a evolução dos preços de perto para justificar planos de anunciar um corte inicial de juros em sua próxima reunião de política monetária, no dia 6 de junho. Na sexta-feira (31), será publicado o CPI preliminar da zona do euro.

Mais cedo, o índice GfK de confiança do consumidor alemão veio acima do esperado, com projeção de que avançará para -20,9 pontos em junho.

Em relação aos EUA, persistem dúvidas sobre as chances de os juros americanos serem reduzidos em 2024. Hoje, são esperados comentários de ao menos duas autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que votam nas decisões de juros deste ano.

No noticiário corporativo, destaque para a mineradora BHP, que pediu extensão do prazo para negociar a possível compra da concorrente Anglo American. No mercado inglês, a ação da Anglo caía 1,7% no horário acima, enquanto a da BHP avançava 2%.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,32%, a de Paris recuava 0,88% e a de Frankfurt cedia 0,65%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,95%, 0,54% e 0,72%, respectivamente.

