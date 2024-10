Bolsas da Europa caem majoritariamente, pressionadas por tecnologia e setor automotivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 7:20 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/10/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, pressionadas por ações de tecnologia e do setor automotivo, enquanto investidores avaliam os últimos PMIs de serviços da região e seguem atentos à situação no Oriente Médio.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,63%, a 517,84 pontos. Apenas o subíndice de automóveis e autopeças tinha queda de 1,8% e o de tecnologia recuava 1,1%

A ação da Stellantis, grupo automotivo que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler, tombava 4,3% em Milão, após ter sua recomendação cortada pelo Barclays, de “acima da média do mercado” para “na média do mercado. Nesta semana, a Stellantis reduziu suas projeções de margem de lucro e fluxo de caixa para 2024.

Já a da gigante de software alemã SAP, que recentemente virou alvo de investigação nos EUA por suposta fixação de preços, caía 1,3% em Frankfurt.

Do noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu para 51,4 em setembro, mas superou a estimativa preliminar. O mesmo PMI do Reino Unido, por outro lado, diminuiu para 52,4 no mês passado e ficou abaixo do cálculo inicial. No fim da manhã, serão divulgados PMIs de serviços dos EUA.

O apetite por risco na Europa é também limitado pela recente escalada do conflito no Oriente Médio, após o Irã lançar um ataque de mísseis contra Israel, na terça-feira (01). O governo israelense prometeu retaliar.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,66% e a de Paris recuava 0,84%, enquanto a de Londres subia 0,24%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,66% e 0,05%, respectivamente, mas a de Madri registrava ganho marginal de 0,09%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires