Bolsas da Europa caem majoritariamente, influenciadas ainda por juros altos e China

As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, 26, ampliando perdas de ontem, ainda influenciadas pela perspectiva de aperto monetário por mais tempo e sinais de fraqueza na China.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,32%, a 448,97 pontos.

A demanda por ações na Europa está fraca desde meados da semana passada, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) previu que os juros americanos ficarão em níveis elevados até boa parte de 2024 – período mais longo do que se imaginava -, ao deixar suas principais taxas inalteradas.

Já a China, que atravessa uma fase de frágil recuperação econômica, voltou ao radar com novos indícios de problemas no setor imobiliário. Nos últimos dias, a incorporadora China Evergrande não conseguiu pagar 4 bilhões de yuans em bônus domésticos e adiou reuniões sobre reestruturação de dívidas.

Também no radar, está uma possível nova paralisação do governo dos EUA, diante de discordâncias orçamentárias entre o presidente Joe Biden e a oposição republicana em Washington.

Às 6h32 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,43% e a de Paris recuava 0,56%, enquanto as de Milão e Lisboa mostravam perdas de 0,46% e 0,60%, respectivamente. Já as de Londres e Madri ensaiavam recuperação, com modestas altas de 0,15% e 0,14%.

