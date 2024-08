Bolsas da Europa caem majoritariamente após ganhos recentes, de olho em inflação e juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 7:08 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/08/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, perdendo fôlego após a recente sequência de ganhos em algumas das principais praças da região, à medida que investidores digerem dados de inflação da zona do euro e um corte de juros na Suécia.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha perda marginal de 0,02%, a 514,47 pontos.

Mais cedo, a Eurostat confirmou que taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou levemente em julho, a 2,6%, em um momento que o Banco Central Europeu (BCE) considera a possibilidade de voltar a cortar juros, após a redução inicial de junho.

Já o Riksbank, como é conhecido o BC sueco, reduziu seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,5%, e sinalizou que poderá cortá-lo mais duas ou três vezes este ano “se a perspectiva de inflação seguir inalterada”.

Investidores na Europa também aguardam mais sinais de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) se prepara para anunciar sua primeira redução de juros em quatro anos e meio, na reunião de política monetária de setembro. Na tarde de hoje, são esperados comentários de duas autoridades do Fed. Além disso, o BC americano divulga ata de política monetária, amanhã (21), e seu presidente, Jerome Powell, discursa na sexta-feira (23), durante o simpósio anual de Jackson Hole.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,71%, pressionada por petrolíferas como Shell e BP, que tinham perdas de cerca de 2% na esteira da recente queda nas cotações do petróleo, enquanto a de Paris subia 0,05% e a de Frankfurt caía 0,04%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,17%, 0,20% e 0,22%, respectivamente.

Da temporada de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta divulgou resultados semestrais praticamente em linha com as expectativas, mas sua ação tinha modesta baixa de 0,40% no mercado inglês.

Contato: sergio.caldas@estadao.com