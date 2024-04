Bolsas da Europa caem mais de 1%, com aversão a risco deflagrada por Irã-Israel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/04/2024 - 6:55 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/04/2024 – As bolsas europeias operam em baixa de mais de 1% desde o começo do pregão desta terça-feira, com investidores evitando tomar risco em meio às incertezas no Oriente Médio após os ataques que Israel sofreu do Irã no fim de semana.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,43%, a 498,69 pontos. O subíndice de mineração liderava as perdas, com queda de 2,9%.

A aversão a risco predomina diante da expectativa de que Israel lance uma retaliação pela ofensiva iraniana do último sábado (13). O maior temor é que uma escalada do conflito no Oriente Médio impulsione o petróleo, alimente a inflação e atrapalhe os planos de grandes bancos centrais de começar a reduzir juros. Por enquanto, contudo, o petróleo vem reagindo com moderação.

No noticiário macroeconômico, o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha surpreendeu ao avançar bem mais do que o esperado em abril, para 42,9 pontos, mas os números do mercado de trabalho do Reino Unido decepcionaram.

A temporada de balanços também segue no radar. A Ericsson lucrou mais do que o esperado no primeiro trimestre, e a ação da companhia de telecomunicações sueca desafiava o mau humor na Europa ao saltar mais de 6% em Estocolmo, no horário acima. Grandes bancos e empresas dos EUA também publicam resultados hoje.

Os últimos dados da China, por sua vez, vieram mistos. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu bem mais que o esperado no primeiro trimestre, mas tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo do gigante asiático subiram menos do que o previsto em março.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,49%, a de Paris recuava 1,30% e a de Frankfurt cedia 1,44%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 1,72%, 1,38% e 0,21%, respectivamente.

Mais tarde, quando os negócios com ações europeias já estiverem encerrados, os presidentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell, e do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, falam em eventos públicos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires