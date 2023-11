Bolsas da Europa caem levemente após forte ganho semanal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 7:23 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta segunda-feira, 6. após garantirem expressivos ganhos na semana passada. O setor aéreo, porém, era destaque positivo após sólido balanço da Ryanair.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha perda marginal de 0,07%, a 443,92 pontos, depois de avançar mais de 3% na semana passada, em seu melhor desempenho desde março, graças a balanços corporativos animadores e indícios de que o processo de aperto monetário pode ter chegado ao fim nos EUA e no Reino Unido.

Na última hora, investidores acompanharam dados finais de atividade (PMIs) do setor de serviços na Europa. Na zona do euro, o PMI de serviços caiu para 47,8 em outubro, confirmando a estimativa inicial. O mesmo PMI alemão recuou a 48,2 em no mês passado, mas superou a leitura prévia. De qualquer forma, os resultados abaixo de 50 apontam contração em serviços.

Ainda na Alemanha, as encomendas à indústria tiveram uma inesperada alta de 0,2% em setembro, graças à demanda externa.

Da temporada de balanço, destaque para a companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair, que divulgou forte avanço no lucro semestral e anunciou dividendos pela primeira vez, ajudando a impulsionar ações do setor. No horário acima, o papel da Ryanair saltava 6% em Dublin, enquanto o da IAG avançava 1% em Londres e o da Air-France KLM subia mais de 2% em Paris.

Às 7h17 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris recuava 0,23% e a de Frankfurt cedia 0,15%. Já a de Milão subia 0,27%, enquanto as de Madri e Lisboa mostravam perdas idênticas de 0,13%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias