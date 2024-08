Bolsas da Europa caem com piora em NY; Paris e Frankfurt têm primeira baixa em 6 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 13:37 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta terça-feira, 20, com Paris e Frankfurt marcando o primeiro recuo em seis sessões, influenciadas pela piora do desempenho das ações em Wall Street. Os mercados seguem à espera da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), além do Simpósio de Jackson Hole, que podem trazer sinalizações sobre o corte da taxa de juros nos Estados Unidos e a intensidade do alívio.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 1%, aos 8.273,32 pontos. O CAC 40, de Paris, recuou 0,22%, encerrando em 7.485,73 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com baixa de 0,36%, a 18.354,74 pontos. As cotações são preliminares.

Os operadores esperam que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalize o tamanho do corte na taxa de juros nos EUA em setembro em seu discurso no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira.

Já na zona do euro, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou levemente em julho, a 2,6%, em um momento que o Banco Central Europeu (BCE) considera a possibilidade de voltar a cortar juros. Já o Riksbank, como é conhecido o BC sueco, reduziu seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,5%.

Entre as ações individuais, as da Antofagasta reverteram queda inicial e fecharam em alta de 0,03% em Londres, após a mineradora anunciar queda no lucro nos seis meses do ano, ainda que o resultado tenha superado levemente as projeções dos analistas, já que os preços sustentados das commodities ofuscaram o recuo no volume vendido.

Outras empresas ligadas a commodities tiveram desempenhos divergentes em dia sem trajetória única para os preços das matérias-primas. A Glencore perdeu 1,2%. A Fresnillo e a Anglo American prolongaram ganhos, fechando em 0,37% e 0,40%, respectivamente.

Ainda em Londres, o BT Group despencou 6,39% depois que a provedora concorrente CityFibre informou que fechou um acordo para lançar o serviço de banda larga Sky em sua rede.

Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,57%, encerrando em 33.075,62 pontos. O PSI 20, de Lisboa, teve baixa de 0,68% e fechou a 6.678,04 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, caiu 0,23%, para os 11.076,70 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires