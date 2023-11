Bolsas da Europa caem após ganhos recentes, com fala de Powell sobre juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 7:48 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, revertendo o tom positivo dos dois pregões anteriores, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sinalizar que mais aperto monetário poderá ser necessário para combater a inflação.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 0,85%, a 444,00 pontos.

Ontem, Powell indicou que o Fed talvez precise voltar a elevar juros para conter a inflação nos EUA, diante dos sinais de força exibidos pela economia americana. Até então, prevalecia a leitura de que o BC americano havia encerrado seu ciclo de aperto monetário, após manter os juros básicos em suas duas últimas reuniões.

Os comentários de Powell derrubaram as bolsas de Nova York ontem e impulsionaram os juros dos Treasuries.

Com o mau humor alimentado pela política monetária, dados britânicos melhores do que o esperado ficaram em segundo plano. No terceiro trimestre, o PIB do Reino Unido se estagnou ante os três meses anteriores, mas superou previsão de queda no período.

Hoje, no meio da manhã, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participa de um painel promovido pelo Financial Times. No último mês, o BCE deixou seus juros inalterados, em meio a novas evidências de desaceleração da inflação na zona do euro, depois de elevá-los de forma contínua desde julho do ano passado.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,92%, a de Paris recuava 0,83% e a de Frankfurt cedia 0,66%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam perdas de 0,52%, 0,30% e 0,13%, respectivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias