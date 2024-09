Bolsas da Europa caem após extrema-direita alemã vencer pleito regional, com dados no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 6:51 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 02/09/2024 – As bolsas da Europa começaram a semana no vermelho hoje, após o bom desempenho da extrema-direita em eleições regionais da Alemanha impor mais pressão sobre o governo do chanceler Olaf Scholz. Investidores também digerem uma bateria de dados da indústria na região, enquanto aguardam um desfecho para as turbulências políticas na França.

Por volta das 06h50 (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 0,27%, a 523,60 pontos.

Sem a referência dos mercados americanos, fechados por conta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, a sessão tende a ter um volume de negócios mais reduzido que o normal.

Ainda assim, os operadores receberam informações que ajudam a fornecer um direcionamento aos negócios europeus. Ontem, o Alternativa para Alemanha (AfD, na sigla em inglês) se tornou o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual após a Segunda Guerra Mundial, na Turíngia. Na vizinha Saxônia, a legenda terminou em segundo lugar, mas não muito distante da vencedora União Democrata-Cristã (CDU).

Na visão do Deutsche Bank, os resultados aceleram a abertura da campanha para as eleições federais do ano que vem, o que reduz o escopo para a aprovação de reformas econômicas. Mesmo assim, o banco considera improvável que o desempenho dos partidos da coalizão de Scholz leve a um colapso do governo nacional.

Na França, o presidente Emmanuel Macron também enfrenta dificuldades políticas desde as eleições que resultaram em um Parlamento dividido em julho. Na semana passada, Macron rejeitou o nome proposto pela aliança de esquerda para o posto de primeiro-ministro, embora a coalizão tenha obtido o maior número de assentos na Assembleia Nacional. A imprensa local especula que o presidente pode indicar o ex-premiê socialista Bernard Cazeneuve, com quem se reúne hoje.

Neste cenário, no horário citado acima, a Bolsa de Paris caía 0,32%, enquanto a de Frankfurt perdia 0,20%, a 18.869,36 pontos. O juro do Bund alemão de 10 anos avançava a 2,333% e o do OAT francês com igual vencimento aumentava a 3,056%.

Indicadores de atividade na região também ficaram no radar. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu menos que a leitura prévia sugeria em agosto. Já o PMI da indústria na zona do euro se manteve estável. O mesmo dado no Reino Unido, por sua vez, subiu ao maior nível em 26 meses.

Tudo somado, o índice FTSE 100, de Londres, recuava 0,10%. O papel da Rightmove disparava 22,28%, depois que a rival australiana REA Group revelou que estuda uma oferta para a compra do site de listagem imobiliária.

Entre outras praças, Milão baixava 0,18% e Lisboa cedia 0,23%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,1071 e a libra avançava a US$ 1,3140.

