Bolsas da Europa buscam direção, após impulso gerado por estímulos na China perder força

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/09/2024 – As bolsas europeias buscam direção na manhã desta quarta-feira, à medida que o impulso gerado por medidas de estímulo na China perdeu força.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,13%, a 519,02 pontos.

Ontem, os mercados acionários da Europa subiram de forma generalizada, com destaque para ações de mineradoras e gigantes do setor de luxo, após o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciar o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de covid-19. Hoje, o PBoC cortou mais uma de suas taxas de juros, mas o impacto positivo na Ásia foi contido.

Ainda no âmbito da política monetária, o Banco Central da Suécia cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,25%, e previu que poderá reduzi-lo mais duas vezes até o fim do ano.

Já a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Megan Greene defendeu em discurso que a instituição adote uma “abordagem gradual” na retirada da restrição monetária. Há quase uma semana, o BoE deixou sua principal taxa de juros inalterada em 5%, depois de cortá-la em 25 pontos-base na reunião de agosto.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,05%, a de Paris caía 0,52% e a de Frankfurt recuava 0,59%. No mesmo horário, a de Madri cedia 0,14%, enquanto as de Milão e Lisboa avançavam 0,09% e 0,32%, respectivamente.

