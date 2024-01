Bolsas da Europa apagam ganhos da abertura em pregão sem direção clara, com foco no BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/01/2024 – As bolsas europeias operam em modesta baixa na manhã desta terça-feira, revertendo ganhos da abertura, em um pregão sem direção clara à medida que o foco continua sendo a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que só será conhecida em dois dias.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,23%, a 471,75 pontos.

Investidores seguem na expectativa pela definição de juros do BCE, na quinta-feira (25). A previsão é que as principais taxas de juros da zona do euro ficarão inalteradas pela terceira vez seguida. Na semana passada, autoridades do BCE sinalizaram que um eventual cortes de juros será discutido a partir do verão europeu, que começa em meados de junho.

Na madrugada de hoje, o Banco do Japão (BoJ) mais uma vez deixou sua política monetária intocada, mas disse que irá cogitar aperto se conseguir atingir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável.

Hoje, a agenda da Europa traz apenas levantamento preliminar sobre a confiança do consumidor na zona do euro, que deve ter leve melhora, segundo consenso da FactSet. A temporada de balanços dos EUA também segue no radar.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,15%, a de Paris recuava 0,19% e a de Frankfurt cedia 0,12%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,52%, 0,69% e 0,97%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

