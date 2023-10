Bolsas da Europa ampliam perdas recentes, com incertezas sobre juros dos EUA e Oriente Médio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 7:16 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam em baixa significativa na manhã desta sexta-feira, 20, estendendo perdas dos dois pregões anteriores, em meio a incertezas sobre a perspectiva dos juros nos EUA, após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e a crise no Oriente Médio.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,97%, a 435,46 pontos, no menor patamar em sete meses, acompanhando o desempenho negativo de Wall Street na quinta-feira. Nesta semana, o índice acumula perdas de cerca de 3%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, avaliou em discurso na quinta que a inflação nos EUA segue muito alta e provavelmente exigirá crescimento econômico menor, deixando aberta a possibilidade de que os juros americanos voltem a ser elevados mais adiante, após a manutenção das taxas no mês passado.

O temor de que o conflito entre Israel e Gaza se agrave também segue mantendo investidores europeus na defensiva.

Quanto à temporada de balanços, a multinacional de cosméticos francesa L’Oréal ampliou vendas trimestrais, mas teve recuperação mais fraca do que se esperava na China, e sua ação caía quase 1% em Paris, no horário acima. Por outro lado, os últimos números de receita da Vivendi agradaram, e o papel da gigante de mídia francesa avançava 2,6%.

No noticiário macroeconômico, o setor varejista do Reino Unido teve queda bem maior do que se previa nas vendas de setembro, enquanto os preços ao produtor (PPI) da Alemanha recuaram em ritmo anual mais forte do que o esperado, também no mês passado.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,75%, a de Paris recuava 1,28% e a de Frankfurt cedia 1,29%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,14%, 1,29% e 0,89%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.

