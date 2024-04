Bolsas da Europa ampliam ganhos de ontem, com balanços e dirigentes de BCs no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 6:55 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/04/2024 – As bolsas europeias operam em alta comedida na manhã desta quinta-feira, ampliando ganhos de ontem, enquanto investidores monitoram balanços corporativos e comentários de dirigentes de grandes bancos centrais.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,14%, a 499,20 pontos,

Da temporada europeia de balanços trimestrais, o da ABB agradou, e a ação da empresa suíça de tecnologia industrial saltava quase 5% em Zurique, no horário acima. Já os resultados da Nokia decepcionaram, e o papel da multinacional finlandesa – que atua em infraestrutura de telecomunicações – caía mais de 1% em Helsinque.

No âmbito da política monetária, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, sinalizou mais cedo, em discurso no Parlamento Europeu, que a instituição poderá cortar juros em junho se houver mais evidências de que a inflação da zona do euro está caminhando para a meta oficial de 2% de forma sustentável.

A agenda de hoje traz a participação de autoridades do BCE, do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) e do Banco da Inglaterra (BoE) em eventos ao longo do dia.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,24%, a de Paris avançava 0,38% e a de Frankfurt oscilava perto da estabilidade. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,04%, 0,75% e 1,60%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires