Bolsas da Europa ampliam ganhos de ontem, ainda em reação ao BCE e após dados chineses

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, 15, ampliando robustos ganhos de ontem, quando o Banco Central Europeu (BCE) sinalizou que seu 10º aumento seguido de juros poderá ser o último, e também na esteira de dados econômicos chineses melhores do que o esperado.

Por volta das 7 horas (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,81%, a 464,61 pontos.

O apetite por risco na Europa se mantém após o BCE sugerir ontem que pode ter concluído o atual ciclo de aperto monetário, ao elevar suas principais taxas de juros pela 10º vez consecutiva.

Dados positivos da indústria e varejo da China também favorecem a demanda por ações nos mercados europeus. No setor de luxo, por exemplo, o papel da LVMH saltava 3,4% em Paris no horário acima.

Da agenda europeia, destaque para a balança comercial da zona do euro, que apresentou superávit de 2,9 bilhões de euros em julho, bem menor do que o saldo positivo do mês anterior.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para uma série de indicadores dos EUA – incluindo de produção industrial, confiança do consumidor e expectativas de inflação – que pode ajudar a refinar as apostas para a perspectiva dos juros americanos na semana que vem, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) se reúne, e também nos próximos meses.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,67%, a de Paris avançava 1,49% e a de Frankfurt se valorizava 0,99%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,67%, 0,48% e 0,06%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

