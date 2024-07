Bolsas da Europa ampliam ganhos, à espera de dados de inflação dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/07/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, à espera de novos dados da inflação dos EUA que podem influenciar a trajetória dos juros americanos.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,41%, a 518,54 pontos.

Investidores na Europa e em outras partes do mundo vão acompanhar de perto pesquisa mensal sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, com esperanças de que os dados favoreçam cortes dos juros básicos da maior economia do mundo neste semestre, possivelmente a partir de setembro.

Na Alemanha, foi confirmado hoje que a taxa anual do CPI desacelerou para 2,2% em junho, abrindo o caminho para um novo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Autoridades do BCE, porém, têm sinalizado que provavelmente farão uma pausa na reunião de 18 de julho, depois de reduzirem juros pela primeira vez em quase cinco anos no começo do mês passado, em meio à persistente alta de certos componentes da inflação da zona do euro, em especial os custos de serviços.

No Reino Unido, a produção industrial aumentou 0,2% em maio ante abril, como se previa.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,33%, a de Paris avançava 0,52% e a de Frankfurt ganhava 0,20%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,17% e 0,44%, respectivamente, enquanto a de Lisboa se mantinha estável.

