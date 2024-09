Bolsas da Europa acompanham Ásia e sobem com promessa de mais estímulos na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 7:08 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/09/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, acompanhando o desempenho positivo dos mercados asiáticos, que foram impulsionados por promessas de mais estímulos na China.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 1%, a 524,33 pontos, com destaque para os setores de mineração (+3,6%) e de bens de luxo (+4,7%), que têm forte exposição à economia chinesa.

O principal órgão decisório do Partido Comunista da China, o Politburo, prometeu hoje intensificar o apoio monetário e fiscal para a segunda maior economia do mundo, apenas dois dias após o PBoC – como é conhecido o banco central do país – anunciar um agressivo pacote de medidas de estímulo. O aceno do Politburo impulsionou fortemente as bolsas chinesas e de outras partes da Ásia hoje.

O subíndice europeu de petróleo e gás, por outro lado, caía 2,7% no horário acima, à medida que os preços do petróleo estendiam perdas de ontem em meio a preocupações com a oferta da commodity na Arábia Saudita e na Líbia.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para um discurso pré-gravado do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell. Na semana passada, o Fed cortou seus juros básicos em 50 pontos-base.

Ainda no âmbito da política monetária, o BC da Suíça (SNB) reduziu hoje sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, a 1%, um dia após o BC sueco (Riksbank) fazer o mesmo e duas semanas depois de o Banco Central Europeu (BCE) cortar suas taxas.

Já na Alemanha, maior economia europeia, o índice GfK de confiança do consumidor deverá melhorar levemente em outubro, segundo projeção divulgada mais cedo.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,38%, a de Paris avançava 1,40% e a de Frankfurt ganhava 1,04%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 1,32% e 0,97%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,43%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com