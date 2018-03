Bolsas da Ásia sobem majoritariamente com indícios de diálogo entre China e EUA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após indícios de que EUA e China estão buscando o caminho das negociações, apesar de suas recentes desavenças comerciais.

Ontem à noite, o The Wall Street Journal noticiou que Washington e Pequim iniciaram discretas conversas com o objetivo de melhorar o acesso dos EUA aos mercados chineses. Citando fontes com conhecimento do assunto, o WSJ relatou que as discussões abrangem amplos segmentos, incluindo os de serviços financeiros e de manufatura, e que estão sendo conduzidas pelo economista Liu He – recém eleito vice-premiê chinês -, pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e pelo representante comercial americano, Robert Lighthizer.

O gesto de conciliação vem poucos dias depois de EUA e China ameaçarem taxar seus respectivos produtos. Na quinta-feira (22), o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou planos de impor tarifas a até US$ 60 bilhões em importações da China. Horas depois, Pequim anunciou que poderá adotar medidas retaliatórias contra 128 produtos americanos com valor de US$ 3 bilhões.

A troca de farpas comerciais entre as duas maiores economia do mundo levou os mercados asiáticos a amargar fortes perdas no fim da semana passada.

Com a melhora do sentimento hoje na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 0,72% em Tóquio, a 20.766,10 pontos, apagando parte do tombo de 4,51% do pregão anterior. A fraqueza do iene ante o dólar durante a madrugada ajudou o Nikkei, que tinha chegado a cair 1,3% no começo dos negócios.

Na China, o menos abrangente Shenzhen Composto se recuperou na última hora da sessão e avançou 1,34%, a 1.790,35 pontos. Por outro lado, o Xangai Composto, principal índice chinês, recuou 0,60%, a 3.133,72 pontos, acumulando perdas pelo quarto pregão seguido.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,84% em Seul, a 2.437,08 pontos, enquanto o Hang Seng registrou alta de 0,79% em Hong Kong, a 30.548,77 pontos e o Taiex avançou 0,15% em Taiwan, a 10.840,05 pontos, mas o filipino PSEi caiu 0,48% em Manila, a 7.932,38 pontos.

Para alguns analistas, a queda da semana passada na Ásia foi exagerada e refletiu temores de que a escalada nas tensões se transforme numa guerra comercial declarada entre EUA e China. Eles ponderam, no entanto, que a diferença entre o anúncio oficial de Trump e suas efetivas medidas pode ser grande.

Já Mnuchin, o secretário do Tesouro dos EUA, declarou ontem que as iniciativas comerciais de Washington não terão “grande impacto na economia”.

Na Oceania, a bolsa da Austrália manteve o mau humor recente e o S&P/ASX 200 caiu 0,52% em Sydney, a 5.790,5 pontos, em sua terceira sessão consecutiva de desvalorização. O índice australiano foi pressionado principalmente pelo setor financeiro, que hoje atingiu mínimas em 16 meses. Com informações da Dow Jones Newswires.