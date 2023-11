Bolsas da Ásia sobem, inclusive em Xangai, mas Tóquio não opera por feriado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 6:03 Para compartilhar:

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 23/11/2023 – Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão positivo, nesta quinta-feira, com ganhos inclusive em Xangai. Tóquio, porém, não operou, devido a feriado no Japão.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,60%, em 3.061,86 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,82%, a 1.921,43 pontos. O mercado acionário chinês foi apoiado por mais medidas de estímulo ao setor imobiliário da China. Em Shenzhen, houve medidas recentes para relaxar exigências na compra de uma segunda residência, e o sentimento também era apoiado pela notícia de mais cedo nesta semana sobre uma lista de companhias do setor que poderiam receber empréstimos, elaborada por autoridades. Entre ações em foco, as montadoras e empresas de partes de automóvel se saíram bem, com Chongqing Changan Automobile em alta de 6,75% e Huayu Automotive Systems, de 2,1%. Jiangsu Hengli Hydraulic ganhou 1,4%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou ganho de 0,13%, a 2.514,96 pontos, em quadro misto nas ações, mas com papéis dos setores financeiro e automotivo apoiando o movimento para cima. Hyundai Motor subiu quase 1,% e Kia, 1,7%. Entre os bancos, Shinhan Financial teve alta de 0,3% e Hana Financial, de 1,2%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,99%, para 17.910,84 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu 0,09%, a 17.294,55 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 registrou baixa de 0,62%, em 7.029,20 pontos. As perdas foram generalizadas, inclusive no setor de energia. Origin Energy caiu 1,1% e Chalice, 5,5%, entre papéis em foco.

Contato: gabriel.costa@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

