Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em alta com visão positiva de acordo comercial

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quarta-feira, seguindo o tom positivo de Wall Street, em meio a uma percepção mais favorável do acordo comercial preliminar anunciado por EUA e China no fim da semana passada.

Nos negócios da China continental, o Xangai Composto subiu 1,27% hoje, a 3.022,42 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,33%, a 1.708,78 pontos.

Ontem, os mercados acionários de Nova York encerraram o pregão em novas máximas históricas após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o acordo sino-americano de “fase 1” está pronto e requer apenas a tradução de termos para ser formalizado. A expectativa é que as duas maiores potências econômicas mundiais assinem o pacto comercial no começo de janeiro.

Quando foi anunciado, na sexta-feira (13), o acordo entre Washington e Pequim gerou alguma relutância por não trazer maior detalhamento de como será implementado.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,47% em Tóquio nesta terça, a 24.066,12 pontos, atingindo o maior nível desde outubro de 2018, enquanto o Hang Seng subiu 1,22% em Hong Kong, a 27.843,71 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,27% em Seul, a 2.195,68 pontos, e o Taiex se valorizou 1,32% em Taiwan, a 12.097,01 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, após saltar 1,63% no pregão anterior, registrando seu maior ganho diário em cerca de seis meses. O S&P/ASX 200 terminou o dia em baixa marginal de 0,04% em Sydney, a 6.847,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.