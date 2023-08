Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Xangai em baixa de mais de 1% e ganhos em Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 7:05 Compartilhe

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta quarta-feira, 23. A Bolsa de Xangai caiu mais de 1%, estendendo perdas recentes em meio a dúvidas sobre o ritmo da economia da China, mas Tóquio subiu, com alguns setores puxando ganhos, como concessionárias.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 1,34%, em 3.078,40 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,96%, para 1.901,85 pontos. Sinais de que a economia da China desacelera e enfrenta quadro de deflação pesam no sentimento, com operadores à espera de ações de apoio de Pequim. Hoje, fabricantes de hardware lideraram as perdas em Xangai. Foxconn Industrial Internet caiu 4,9% e Beijing Kingsoft Office Software, 2,3%, após esta publicar balanço relativo ao primeiro semestre. Os setores financeiro e imobiliário também tiveram baixas, com CSC Financial em queda de 2,8% e China Vanke, de 1,4%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 0,48%, a 32.010,26 pontos. Concessionárias e siderúrgicas estiveram entre as ações que exibiram ganhos. Kansai Electric Power subiu 4,0% e Kobe Steel, 2,2%, mas Mitsubishi Corp., por exemplo, recuou 1,1%, com Inpex em baixa de 0,3%. Kintetsu Department Store avançou 8,2%, após elevar sua projeção de lucro para o ano fiscal. Havia expectativa por indicadores econômicos nos Estados Unidos e também pelo simpósio de Jackson Hole, realizado nesta semana pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Na agenda local, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão avançou a 52,6 na preliminar de agosto, segundo a S&P Global e o Jibun Bank, puxado pelo setor de serviços.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,31%, a 17.845,92 pontos. O mercado local chegou a recuar, mas reagiu durante o dia, com investidores à espera de balanços de bancos. Ações ligadas ao consumo e à tecnologia puxaram os ganhos, com Baidu em alta de 4,4% e Xiaomi, de 2,3%. Já a incorporadora Country Garden Holdings fechou em queda de 6,7%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,41% em Seul, a 2.505,50 pontos. Houve realização de lucros após altas recentes em ações ligadas a baterias e à internet. Também pesavam preocupações sobre a economia da China, e havia certa cautela antes da decisão de política monetária do banco central sul-coreano, nesta semana. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,85%, a 16.576,90 pontos.

Na Oceania, na Austrália o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,38%, em 7.148,40 pontos. Ações de bancos e mineradoras apoiaram os ganhos na Bolsa de Sydney. Entre ações em foco, Woolworths teve alta de 3,5%, após elevar dividendo, mas Santos e Woodside recuaram 1,0% e 1,2%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.

