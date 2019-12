Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com volumes menores

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única, nesta terça-feira, em dia de pregão atípico, com volumes menores por causa do feriado do Natal nesta semana, que hoje leva importantes praças a pregões abreviados e amanhã deixa sem operação grande parte delas pelo mundo. Segundo operadores, ainda repercutiu hoje a notícia de que Pequim reduziu tarifas para uma série de produtos na segunda-feira, um sinal positivo para o comércio global, mas o dia foi em geral de calma.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,67%, em 2.982,68 pontos. O índice Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,38%, para 1.768,62 pontos. O governo chinês disse na segunda que retirará tarifas sobre mais de 850 produtos importados e também que deve expandir esta lista mais adiante neste ano.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,15%, para 27.864,21 pontos. A sessão na praça local foi abreviada, por causa do feriado. Mesmo após o recuo de hoje, alguns analistas apostam em avanços nas próximas semanas em Hong Kong, diante da redução nas incertezas globais.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,04%, em 23.830,58 pontos. Ações do setor de eletrônicos se saíram bem. As de semicondutores também tiveram jornada positiva, enquanto era monitorado um encontro entre líderes do Japão e da Coreia do Sul, após uma piora recente nas relações bilaterais.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,62%, a 2.190,08 pontos. Investidores realizaram lucros, após uma semana de ganhos fortes, e importantes companhias coreanas do setor de tecnologia recuaram, como Samsung Electronics (-0,9%) e LG Electronics (-0,8%).

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em baixa de 0,38%, em 11.976,38 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 registrou alta de 0,13%, a 6.794,20 pontos na Bolsa de Sydney, em pregão abreviado por causa do feriado. Com o movimento, o pregão australiano se recuperou de uma sequência de três dias consecutivos de baixas.