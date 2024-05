Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com ganhos em Tóquio e perda modesta em Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta sexta-feira, 31. Entre os principais, a Bolsa de Tóquio subiu mais de 1%, mas Xangai registrou leve perda, após o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China vir mais fraco que o previsto. Além disso, havia expectativa por dados de inflação na zona do euro e, sobretudo, nos Estados Unidos, por seus potenciais impactos na política monetária global.

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 1,14%, em 38.487,90 pontos. Ações dos setores imobiliário e financeiro se destacaram, com os sinais de desaceleração nos EUA vistos na nova leitura do Produto Interno Bruto (PIB) de ontem reforçando esperanças de corte de juros pelo Fed neste ano. Mitsubishi Estate avançou 3,6% e Daiwa Securities Group, 5,2%.

Na China, a Bolsa de Xangai registrou baixa de 0,16%, a 3.086,81 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,21%, a 1.809,05 pontos. O PMI da indústria chinesa recuou de 50,4 em abril a 49,5 em maio, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

Analistas ouvidos pela FactSet previam 50,4. O número abaixo de 50 aponta para contração da atividade, nessa pesquisa. Já o PMI de serviços recuou de 51,2 em abril a 51,1 em maio, quando se previa alta a 51,3.

Ações de mineradoras e as ligadas à infraestrutura lideraram as perdas no mercado chinês, com Zijin Mining em queda de 1,5% e China Yangtze Power, de 0,1%. Sichuan Mingxing Electric Power caiu 1,05%. Já papéis de empresas de software subiram, com Thunder Software Technology em alta de 8,1% e Cubic Digital Technology, de 18%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou ganho de 0,03% em Seul, a 2.636,20 pontos. Diante disso, o mercado sul-coreano interrompeu uma sequência de três dias de perdas, com algumas ações consideradas baratas após recuos recentes, mas ainda assim caiu 1,9% na semana e 2,1% no mês. Hoje, a fabricante de baterias para veículos elétricos LG Energy Solution subiu 0,9%, e a companhia aérea Jin Air avançou 4,9%, com Samsung Electronics estável.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,83%, a 18.079,61 pontos, após chegar a subir, mas com perda de fôlego após o PMI fraco da China. Alibaba recuou 1,8% e Meituan, 3,5%. A fabricante de semicondutores Manufacturing International registrou baixa de 1,8% e a Xinyi Solar, de 6,0%. Já empresas de telecomunicação se saíram bem, com China Mobile em alta de 2,5% e China Unicom, de 0,9%. Fabricante de veículos elétricos, NIO subiu 7,2%, após registrar potenciais vendas recordes em maio. Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,89%, a 21.174,22 pontos.

Oceania

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,96%, em 7.701,70 pontos, na Bolsa de Sydney. O mercado australiano se recuperou de perdas recentes, mas ainda caiu pela segunda semana seguida. A baixa semanal foi de 0,3%, porém ainda com ganho mensal de 0,5%. Hoje, ações ligadas ao consumo estiveram entre os maiores ganhos, com altas também de companhias relacionadas a viagens e supermercados. O setor financeiro também subiu.

*Com informações da Dow Jones Newswires