Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com tarifas dos EUA em foco

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/03/2025 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores seguem acompanhando as medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Liderando perdas na região asiática, o índice Hang Seng caiu 2,35% em Hong Kong, a 23.344,25 pontos, sob o peso de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,62% em Seul, a 2.615,81 pontos. Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 3.369,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,57%, a 2.038,17 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,46% em Tóquio, a 37.780,54 pontos, impulsionado por ações de comércio eletrônico e videogames, e o Taiex avançou 0,75% em Taiwan, a 22.273,19 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York asseguraram sólidos ganhos em meio a esperanças de que a próxima rodada de tarifas dos EUA, que entra em vigor no dia 2, seja menos agressiva do que se previa. Por outro lado, Trump ameaçou impor tarifa de 25% a países que compram petróleo e gás da Venezuela.

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta apenas marginal, mas ficou no azul pelo quarto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,07% em Sydney, a 7.942,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires