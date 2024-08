Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com possível realização de lucros em Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 5:46 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/08/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com alguma delas revertendo parte dos robustos ganhos que asseguraram na semana passada em meio ao alívio em temores sobre uma possível recessão nos EUA.

Liderando perdas, o índice Nikkei caiu 1,77% em Tóquio, a 37.388,62 pontos, à medida que um forte avanço do iene ameaça os ganhos de exportadores japoneses no exterior no momento da repatriação. O mercado no Japão foi provavelmente também alvo de realização de lucros, visto que o Nikkei vinha acumulando ganhos há cinco pregões seguidos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,85% em Seul, a 2.674,36 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,80% em Hong Kong, a 17.569,57 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,27% em Taiwan, a 22.409,63 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,49%, a 2.893,67 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,10%, a 1.547,45 pontos, enquanto investidores aguardam decisão sobre juros do banco central chinês (PBoC), no fim da noite de hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul, sustentada por ações de bancos. O S&P/ASX 200 avançou 0,12% em Sydney, a 7.980,40 pontos.

Após recentes dados sólidos dissiparem preocupações sobre riscos de recessão nos EUA, levando as bolsas de Nova York a garantirem o melhor desempenho semanal no ano, investidores na Ásia e no Pacífico vão buscar, nos próximos dias, sinais de quão rápido o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá reduzir juros até o fim do ano. O Fed divulga ata de política monetária na quarta-feira (21) e seu presidente, Jerome Powell, discursa na sexta (23).

*Com informações da Dow Jones Newswires