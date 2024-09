Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com chinesas ainda sustentadas por estímulos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 5:54 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/09/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as chinesas ampliando ganhos ainda na esteira de estímulos anunciados por Pequim e outras sucumbindo à realização de lucros depois de acumularem ganhos em pregões recentes.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,16%, a 2.896,31 pontos, depois de saltar mais de 4% ontem, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,24%, a 1.575,28 pontos.

Ontem, o banco central chinês (PBoC, pela sigla em inglês) anunciou o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de covid-19, em mais uma tentativa de impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. Em nova medida, o PBoC cortou hoje a taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano (conhecida como MLF) em 30 pontos-base, a 2%. Outros juros de prazo mais curto foram reduzidos nos últimos dias.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,68% em Hong Kong, a 19.129,10 pontos, e o Taiex subiu 1,47% em Taiwan, a 22.761,60 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 37.870,26 pontos, após quatro pregões positivos, e o sul-coreano Kospi recuou 1,34% em Seul, a 2.596,32 pontos, também interrompendo uma sequência de ganhos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, depois de atingir máxima histórica no fim da semana passada. O S&P/ASX 200 cedeu 0,19% em Sydney, a 8.126,40 pontos, à medida que o fraco desempenho de ações de bancos se sobrepôs a novos ganhos de mineradoras, favorecidas ainda pelos estímulos chineses.

