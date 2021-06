Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após salto de inflação nos EUA

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 11, à medida que investidores digeriram os últimos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que está no maior nível em quase 13 anos.

O índice acionário japonês Nikkei teve baixa marginal de 0,03% em Tóquio hoje, a 28.948,73 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,36% em Hong Kong, a 28.842,13 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,77% em Seul, a 3.249,32 pontos, e o Taiex se valorizou 0,32% em Taiwan, a 17.213,52 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, prejudicados por ações ligadas a consumo e comunicações. O Xangai Composto caiu 0,58%, a 3.589,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,60%, a 2.407,93 pontos.

Segundo dados publicados ontem, a taxa anual do CPI dos EUA atingiu 5% em maio, superando as expectativas e tocando o maior patamar desde agosto de 2008.

O indicador americano veio num momento de crescentes temores de que a tendência de alta da inflação global possa levar grandes bancos centrais a retirar estímulos monetários adotados para combater os efeitos da pandemia de covid-19 antes do esperado.

Em Nova York, porém, as bolsas subiram ontem, como novo recorde de fechamento do S&P 500, em meio à avaliação de que as pressões inflacionárias nos EUA são temporárias e de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não deverá ter pressa de reverter sua postura ultra-acomodatícia. Na quarta-feira (16), o Fed revisa sua política monetária.

Na China, o presidente do PBoC (o BC chinês), Yi Gang, disse na quinta-feira que a instituição irá manter sua política monetária inalterada por entender que a inflação local está sob controle e que o desempenho da economia é razoável. Em maio, a inflação ao produtor chinês também atingiu máxima em quase 13 anos, mas a inflação ao consumidor ganhou força de forma mais controlada.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em nível recorde pelo segundo pregão consecutivo nesta sexta. O S&P/ASX 200 avançou 0,13% em Sydney, ao nível inédito de 7.312,30 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

