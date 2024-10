Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após perda de fôlego em Wall Street

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 5:44 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, influenciadas por Wall Street, que ontem perdeu fôlego após encerrar a última semana em níveis recordes.

Liderando perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 38.411,96 pontos, sob o peso de ações de eletrônicos e de bancos e em meio a incertezas antes da eleição parlamentar no Japão, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,31% em Seul, a 2.570,70 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, a 23.535,43 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no azul, talvez sustentados ainda por esforços de Pequim para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,54%, a 3.285,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,86%, a 1.953,64 pontos.

Já em Hong Kong, o Hang Seng teve modesta alta de 0,10%, a 20.498,95 pontos, em recuperação que veio no fim do pregão.

O desempenho misto da região asiática veio após os mercados acionários de Nova York se comportarem da mesma forma ontem, com quedas dos índices Dow Jones e S&P 500 e avanço do Nasdaq. No fim da semana passada, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 haviam renovado máximas de fechamento.

Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada por ações de grandes bancos e de produtoras de minério de ferro, e o S&P/ASX 200 caiu 1,66% em Sydney, a 8.205,70 pontos.

